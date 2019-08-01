О каких недугах сигнализирует частая зевота

Какая норма дыхательных актов.Медики утверждают, что частая зевота может свидетельствовать об опасных заболеваниях. При этом если человек уже перенес инсульт, затяжной глубокий вдох, сопровождаемый быстрым выдохом, является нормой.Врачи рекомендуют считать, сколько раз в день человек зевает. Нормой считает показатель до 23 рефлекторных дыхательных актов, однако если зевков значительно больше, следует немедленно обратиться к специалисту. Частая зевота обычно является предвестником инсульта. Помимо этого постоянные зевки могут указывать на опухоль головного мозга. При этом если такой дыхательный акт сопровождается болью, медицинская помощь может требоваться человеку незамедлительно.Помимо этого зевота указывает на ожирение. Особенно опасно, когда часто зевать начинают тучные люди. Это говорит о неправильной работе щитовидной железы и выработке гормонов, повышающих чувство утомляемости. Также зевота ведет к гиповентиляции дыхательного органа, что является причиной замедленной работы мозга.