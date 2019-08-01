Врачи выяснили, какие девушки чаще сталкиваются с раком

На что следует обратить внимание.Как оказалось, высокие девушки гораздо чаще сталкиваются с онкоболезнями. К такому выводу пришли ученые из Колледжа медицины им. Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.Специалисты решили проверить, связан ли рост женщины с риском развития рака кожи, груди, кишечника, матки, почек, щитовидной железы и яичников, а также множественной миеломы (рака крови).Оказалось, что на каждые дополнительные 10 см (средний рост 170) риск заболеть раком почек, щитовидной железы, крови и толстой кишки возрастает на 13-17%, а раком груди, матки, яичников и кишечника на целых 23-29%.Параллельно с этим специалисты проводили исследование о влиянии лишнего веса на риск развития опухолевых процессов. Как оказалось, избыток массы тела намного безопаснее, чем высокий рост.