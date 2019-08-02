Медики рассказали, из каких стаканов опасно пить кофе

Экологичный — не значит безопасный.Ученые предупредили об опасности, которую создает для человека употребление кофе из бамбуковых стаканов. О своих выводах по этому поводу рассказали немецкие специалисты из института Stiftung Warentest.Хотя многие считают бамбуковые стаканчики более экологичной альтернативой картонной и пластиковой таре, имеются нюансы. При создании таких стаканов для придания бамбуковым волокнам необходимой формы и сохранения последней после заполнения жидкостью, используется клей. Для соответствующих целей в ход пускают меламиновую смолу, имеющую в своем составе меламин и формальдегид. По факту, бамбуковая тара безопасна, если не заполнять ее напитком с температурой выше 70 градусов.В ходе работы ученые проверили 12 стаканов из бамбука, изучив содержание в жидкости различных веществ сперва после третьего, а затем после седьмого использования. В итоге в шести из них удалось обнаружить формальдегид, а в семи из общего количества тары показатели меламина оказались выше допустимой в ЕС концентрации. Чтобы обезопасить себя, медики призывают применять многоразовые емкости из нержавейки, полипропилена или фарфора.