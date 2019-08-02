Назван орех, запускающий похудение через клетки

Как ускорить потерю веса.Новые исследования выявили особый продукт, который запускает в организме процессы клеточного похудения. Чтобы похудеть и улучшить состояние здоровья, достаточно 43 граммов в день, заявили специалисты.Как выяснили медики из Научно-исследовательской лаборатории кардиометаболического питания, всего 43 грамма цельного, несоленого миндаля в день способны запустить в организме процессы похудения. Все дело в его свойстве замещать ненасыщенный «хороших» холестерин на «плохой».Как поведала автор исследования, доктор Пенни Крис-Этертон, люди, которые употребляли указанное количество миндаля в день, смогли успешно похудеть за шесть недель. Кроме того, как и ожидалось, в их крови снизились показатели ЛПВП — липопротеинов высокой плотности.По словам мисс Крис-Этертон, миндаль из-за содержания ненасыщенного холестерина и витаминов A и E, помогает выводить жир из клеток.