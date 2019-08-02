Медики рассказали, в какой позе лучше работать за компьютером

Как организовать рабочее место.Современный человек является заложником сидячего образа жизни, что негативно сказывается на здоровье и самочувствии.Так, еще Эрнест Хемингуэй ложился спать на есткой кровати, а за своей печатной машинкой работал стоя, хотя в то время проблема стоячего образа жизни так остро еще не стояла.Что касается наших дней, то современный человек катастрофически мало двигается. На работу в основном люди едут, на работе сидят, а вечером дом лежат перед телевизором.Итак, назвем пять причин работать стоя:Лишний весСидячий малоподвижный образ жизни неминуемо приводит к лишним килограммам, а ежедневное стояние в течение трёх часов обеспечивает сжигание 144 килокалорий. Таким образом, если изменить образ жизни и проводить на ногах на три часа дольше обычного, за год можно избавиться от трёх-четырёх килограммов.Сердце и сосудыСпециалист из США провел анализ жизни 17 тысяч американцев и пришел к выводу, что риск инфаркта и заболеваний сердца оказался выше на 54% у тех, кто работал сидя.Боли в спине и шееСидячий образ жизни приводит также к остеохондрозу и нарушению осанки, болям в спине и шее. Избежать проблем поможет работа стоя.ПочкиВ 2012 году Томас Йейтс из университета Лестера (Англия) установил, что сидячий образ жизни является одной из причин болезней почек. Так, учёный выявил, что у женщин, которые сидят меньше трёх часов в день, заболевания почек встречаются на 30% реже, чем у дам, проводящих в сидячем положении по восемь и более часов.ПродуктивностьОдин из соцпсихологов, изучая язык тела, определил, что именно в «сильных позах» производит больше тестостерона и меньше кортизола («гормона смерти»), что способствует умственной и эмоциональной активности. Положение стоя, как правило, является «сильной позой».