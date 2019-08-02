Врачи назвали семь продуктов для очищения организма от шлаков

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Группа экспертов назвала семь продуктов, способных выводить шлаки из организма.Не секрет, что многие из нас любят полакомиться продуктами, которые ученые не рекомендуют к употреблению. Но все же хочется.Поэтому специалисты составили целый список полезных продуктов, которые помогут человеку справиться с нагрузкой нашего организма и вывести шлаки из нашего организма.Прежде всего, такими продуктами является капуста и лук.«Капуста — идеальное средство, которое способно вывести из организма накопленные шлаки. В ее листьях содержится огромное количество клетчатки, которая весьма полезна для желудочно-кишечного тракта. Также в капусте много серы, она служит фильтром для печени», — рассказали ученые.По их словам, немаловажную роль для вывода вредных веществ играет лук, так как в нем полно аминокислот, которые также способны выводить токсины.Помимо вышеназванных овощей, в список полезных продуктов вошли яблоки и брокколи. Причем, говорят специалисты, яблоки рекомендуется употреблять с кожурой.В списке ученых семена льна и базилик, в котором содержится большое количество терпеноидов (кислосодержащих органических соединений), которые помогают работать пищеварительной системе.