Врачи рассказали о лечебных свойствах пищевой соды

Врачи настоятельно рекомендуют не применять пищевую соду в качестве медикаментозного средства для излечения некоторых болезней.Отметим, что многие люди принимают пищевую соду как средство народной медицины для лечения изжоги. Врачи предостерегают от этого. По их словам, содовый раствор, который принимают внутрь, может здорово навредить человеку.В частности, говорят врачи, сода способна увеличивать объем соляной кислоты и углекислого газа, которые выделяет наш организм.Поэтому, по их словам, изжога не прекратится, а только усилится, и будет сопровождаться вздутием живота.Содовый раствор негативно влияет на слизистые оболочки, что может вызвать появление язвы. Сода может нарушить кислотно-щелочной баланс крови, из-за чего усилится размножение бактерий и микробов, что также может вызвать ряд заболеваний.«Лучше всего пищевую соду применять по назначению: как кулинарную добавку, решать вопросы чистоты в доме или применять ее для посадочных работ на садовом участке», — подводят итог медики.