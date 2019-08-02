Врачи назвали пять распространенных привычек, которые вызывают запор

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Немало людей страдают от запоров. Оставлять такую проблему ни в коем случае нельзя.Иначе возможны самые разные проблемы с пищеварением. Не каждый догадывается, что порой сам вредит себе. А всё дело в привычках, которые и вызывают запор. Подробнее об этом в нашем материале.Привычка №1: гиподинамияОтсутствие в жизни физической активности — одна из самых распространённых привычек запора. Причём не только у взрослых, но и современных детей. Известно, что физическая активность способна разогнать кровообращение, обмен веществ, ускорить переваривание пищи. Именно это станет отличной профилактикой запоров.Поэтому детей важно записать в какую-нибудь спортивную секцию, снизить время пребывания за компьютером или телевизором, повышать физическую активность ребёнка. Взрослые должны каждое утро начинать с зарядки, завтракать, трижды в неделю посещать спортивный зал, бассейн или заниматься другими видами спорта. Кроме того, можно последовать ряду полезных привычек. Например, заменить поездку до работы на общественном транспорте или машине прогулкой, чаще гулять, особенно это полезно перед сном, ходить по лестнице, а не ездить до нужного этажа на лифте.Привычка №2: быстрые углеводыЕсли вы любите фастфуд, булочки, сладости, то не удивляйтесь, что у вас запор. Любители быстрых углеводов намного чаще сталкиваются с такой проблемой. Особенно это опасно при поедании подобных продуктов всухомятку. В таком случае ослабляется перистальтика кишечника, задерживается продвижение каловых масс, а из-за обилия сахаров раздражаются слизистые оболочки, что может стать причиной воспаления. К тому же в такой пище недостаточно питательных веществ, необходимых для поддержания организма в рабочем состоянии, а вот красителей, «пустых» калорий, консервантов и других весьма вредных добавок — очень и очень много.Как итог: от подобного нерационального питания лучше отказаться. В меню должно быть больше фруктов и овощей, богатых клетчаткой. Повысить перистальтику могут нерастворимые пищевые волокна. Благодаря им отхождение газов и кала будет проходить гораздо легче и быстрее. Наиболее эффективными считаются капуста, томаты, кабачки, шпинат, бобовые, цельнозерновые продукты.Привычка №3: отсутствие жидкостиПитьевой режим — важная составляющая в профилактике запоров. Если человек пьёт недостаточно чистой питьевой воды, то организму будет не хватать жидкости. В первую очередь это отразится на качестве пищеварительной системы. Стул станет более плотным, жёстким, процесс опорожнения затруднится. Иногда кал выходит в виде так называемых «козьих шариков».Поэтому необходимо следить за потреблением воды. В сутки надо выпивать не меньше 2 литров жидкости, чтобы не сталкиваться с запорами.Привычка №4: приём витаминовПри приёме разных витаминов может возникнуть запор. Особенно проблему вызывает кальций, который эффективно всасывается стенками желудка, а при переизбытке нарушает функции толстой кишки.Как правило, проблему с затруднением опорожнения кишечника решают с помощью кисломолочных продуктов. Но иногда это может навредить. К примеру, только свежий кефир избавляет от запоров, а вчерашний может только укрепить стул.Ещё одним нарушающим стул веществом является железо. В избытке он может нарушить дефекацию. Поэтому принимать витамины без назначения врача не стоит.Привычка №5: сдерживатьсяВсем известна ситуация, когда нет возможности сходить в туалет. Но привычка терпеть иногда может стать причиной, вызывающей запор. Стеснение чревато и другими проблемами со здоровьем. Запоры могут приобрести хроническую форму, что потребует затем медикаментозного лечения.