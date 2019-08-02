Медики подсказали, как избавиться от жира на животе
К тому же ожирение провоцирует нарушение работы сердечно-сосудистых заболеваний и риск возникновения диабета 2 типа. Эксперты говорят, что избавиться от жира на животе поможет одно простое упражнение.
По словам медиков, самым эффективным методом борьбы с жировыми отложениями является бег. Пятилетние исследования показали что люди, которые пробегали по 17 км в неделю избавились от лишнего веса. А те, кто пробегал более 27 км в неделю уменьшили подкожный и вицеральный жир на 70%.
Эксперты при этом отмечают, что данные физические нагрузки должны быть на постоянной основе. Если по каким-то причинам бег необходимо сократить, то следует уменьшить потребление калорий. Стоит понимать, что бег все равно не сможет сжечь весь жир. Физические нагрузки составляют 20% успеха, остальные 80%- это правильное питание. Очень важно придерживаться здорового рациона.
Медики отмечают главную ошибку людей, которые хотят похудеть. Это резкое сокращение калорий. Эксперты предупреждают, что такой метод может нанести непоправимый вред организму.
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