Эти напитки могут помочь в борьбе с гипертонией
Не составляют исключение и некоторые напитки, которые знакомы многим, но не все догадываются об их способности бороться с гипертонией.
Прежде всего, замечательными борцами с повышенным артериальным давлением показали себя натуральные соки. Особенно эффективными признан один овощной, один фруктовый сок. Специалисты установили, что свежеприготовленный сок из обыкновенной свеклы дает поразительные результаты в снижении повышенного артериального давления. Чуть менее эффективным признан ананасовый сок.
Кроме того, богатый на содержание антиоксидантов зеленый чай также дает хороший результат в борьбе с гипертонией. А холодный чай каркаде просто необходим гипертоникам, так как его постоянное применение снижает повышенное давление не хуже лекарств, что подтверждено неоднократными исследованиями.
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