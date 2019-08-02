Эти напитки могут помочь в борьбе с гипертонией

Специалисты в области медицины давно отмечают способность некоторых продуктов снижать повышенное артериальное давление.Не составляют исключение и некоторые напитки, которые знакомы многим, но не все догадываются об их способности бороться с гипертонией.Прежде всего, замечательными борцами с повышенным артериальным давлением показали себя натуральные соки. Особенно эффективными признан один овощной, один фруктовый сок. Специалисты установили, что свежеприготовленный сок из обыкновенной свеклы дает поразительные результаты в снижении повышенного артериального давления. Чуть менее эффективным признан ананасовый сок.Кроме того, богатый на содержание антиоксидантов зеленый чай также дает хороший результат в борьбе с гипертонией. А холодный чай каркаде просто необходим гипертоникам, так как его постоянное применение снижает повышенное давление не хуже лекарств, что подтверждено неоднократными исследованиями.