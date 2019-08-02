Назван напиток, убивающий раковые клетки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Британские ученые обнаружили, что справиться с раковыми клетками способен один из доступных напитков.Как ни странно, но речь идет о чае, но не обычном, а традиционном японском напитке. Он носит название матча. Проведя исследование, ученые установили, что данный чай в небольшой концентрации уверенно одерживает победу над раковыми клетками. Более того, матча смог стать альтернативой химическим элементам, используемым обычно для борьбы с онкологией.Отмечается, что данный чай получил широкую известность совсем недавно, ввиду чего научный мир провел не так много исследований, которые могли бы пролить свет и на остальные свойства этого напитка.Однако исследователи из Британии уверены, что у чая матча огромный потенциал. Помимо ликвидации раковых клеток, чай из Японии обладает бодрящим эффектом, а также укрепляет иммунитет.