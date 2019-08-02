Назван напиток, убивающий раковые клетки
Как ни странно, но речь идет о чае, но не обычном, а традиционном японском напитке. Он носит название матча. Проведя исследование, ученые установили, что данный чай в небольшой концентрации уверенно одерживает победу над раковыми клетками. Более того, матча смог стать альтернативой химическим элементам, используемым обычно для борьбы с онкологией.
Отмечается, что данный чай получил широкую известность совсем недавно, ввиду чего научный мир провел не так много исследований, которые могли бы пролить свет и на остальные свойства этого напитка.
Однако исследователи из Британии уверены, что у чая матча огромный потенциал. Помимо ликвидации раковых клеток, чай из Японии обладает бодрящим эффектом, а также укрепляет иммунитет.
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Добавил stulout в категорию Онкология
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