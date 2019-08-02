Эти сезонные овощи нужно обязательно добавить в свой рацион

Диетологи рассказали о двух летних продуктах, которые принесут пользу вашему организму.Именно эти сезонные овощи богаты витаминами, микроэлементами и при ежедневном их употреблении смогут защитить вас от болезней.Специалисты советуют добавить в свой рацион зеленый горошек. Данная культура отлично усваивается организмом, богата клетчаткой, белками и витаминами. Зеленый горошек полезнее чем говядина.В нем содержатся магний и витамины группы В. Эти элементы помогут справиться со стрессом. Горох укрепляет иммунитет и очень полезен для беременных женщин и детей.Также медики советуют обратить внимание на кабачки. В них содержится фосфор, магний, калий и витамины А, В, С и Н. Кабачки незаменимый продукт для людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.