Медики обнаружили мутацию, провоцирующую рак

Результате поможет в изготовлении лекарства.Американские исследователи из Бэйлорского медицинского колледжа пришли к выводу о том, что развитию рака способствует мутация определенного гена.Речь идет о гене ТР53, способном предотвратить размножение раковых клеток. В публикации сообщается, что ученые изучили 10 225 образцов 32 различных видов рака и сравнила их с 80 000 мутациями, содержащимися в базе данных, которая формировалась три десятилетия. Выяснилось, что во всех случаях у людей с низкой выживаемостью часто были мутации в гене TP53.По мнению ученых, если в гене нет мутации, то он обычно затормаживает деление клетки при повреждении.Также сообщается, что полученные результаты могут помочь в разработке новых подходов к лечению онкозаболеваний. Ученые даже называют TP53 «привратником» организма, препятствующим развитию рака.«Поскольку TP53 является одним из важнейших привратников в профилактике рака, чем лучше мы понимаем этот ген, тем лучше мы сможем понять основы биологии рака», — считают исследователи.