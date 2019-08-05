Врачи назвали способ определить дефицит витамина B12

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Нужно посмотреть на полость рта.Учёные рассказали, что состояние полости рта может указать на имеющиеся проблемы со здоровьем. По их словам, это помогает диагностировать многие болезни, такие, как нехватка витамина B12.Дефицит этого вещества является серьёзной угрозой для здоровья, и на сегодняшний день около 5% всего населения планеты страдает из-за этого. Желательно выявлять данную нехватку на ранних стадиях, так как в этом случае можно осуществлять эффективное лечение и избежать серьёзных последствий. В списке болезней, которые могут развиться в связи с отсутствием витамина, значатся анемия, шизофрения, потеря памяти и нарушение нервной системы.В первую очередь человек должен обратить внимание на отсутствие крошечных шишек на языке. Вкусовые рецепторы рассасываются и исчезают, на что нужно обращать внимание. Об этом скажет и покалывание органа. Распухший язык — не менее тревожный синдром, после этого, если ничего не предпринимать, может начаться зуд, а также есть риск появления язв.