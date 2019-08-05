Этот повседневный овощ разрушает зубную эмаль

Крохмал вреден для зубов.Медики установили, что картофель вредит зубам. Высокое содержание крахмала в овоще разрушает эмаль.На красоту и здоровье полости рта влияет много различных факторов. Многие мечтают о красивой улыбке с сияющими белыми зубами и прилагают к этому немало усилий. По словам исследователей, исключение картофеля из рациона приведет к улучшению состояния полости рта. Этот продукт содержит большое количество крахмала, который размягчает эмаль и провоцирует развитие кариеса. Таким образом, частое употребление данного популярного овоща влияет на ухудшение состояния зубов.Специалисты предлагают несколько решений проблемы. Тем, кто мечтает об идеально белых зубах, следует вообще отказаться от этого продукта. Те же, кто не так радикально настроен, могут ограничиться их чисткой после приема пищи.