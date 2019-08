Медики рассказали, какая доза алкоголя продлевает жизнь

Время от времени можно выпивать.Культовый писатель Сергей Довлатов сетовал, что о вреде алкоголя написаны сотни книг, а о пользе — ни одной.Про современную науку такого не скажешь. Наряду с сотнями работ о вреде спиртного ученые регулярно публикуют исследования, указывающие на противоположное.Ряд исследований показывает, что люди, не употребляющие алкоголь, живут меньше, чем те, кто время от времени пьет.На первый взгляд, это нелогично.Почему вдруг принятие веществ, которые обладают токсичными свойствами, и способны вызывать рак, слабоумие и болезни печени и других внутренних органов, положительно влияет на здоровье?И тем не менее, свидетельства пользы алкоголя выглядят весьма внушительно. К примеру, это британское исследование, на протяжении двух десятилетий наблюдавшее за почти 2 тыс. пациентов в возрасте от 55 лет, показало, что полный отказ от алкоголя ведет к повышению риска преждевременной смерти.За время исследования умерли 69% пациентов, полностью воздерживавшихся от употребления спиртного, и лишь 41% пациентов, которые умеренно пили.Поразительно, но люди, всерьез злоупотребляющие алкоголем, также продемонстрировали меньший уровень смертности во время исследования (61%), чем те, кто полностью воздерживается.Проще говоря, сенсационное исследование показало, что много пить все равно полезнее, чем не пить вообще.Еще одно масштабное исследование, результаты которого были опубликованы в авторитетном медицинском журнале Archives of Internal Medicine, подтверждает эту теорию.1?2 порции спиртного в день для женщин, и 2?4 — для мужчин ассоциируются со снижением уровня преждевременной смертности, констатируют авторы исследования.Все дело в том, что спиртное в небольших дозах понижает уровень стресса, нормализует кровяное давление и улучшает работу имунной системы, отмечают ученые.Также, умеренные (и регулярные!) дозы алкоголя снижают риск кардиологических заболеваний и сердечных приступов, свидетельствует другое исследование немецких ученых.Главное — распределять алкоголь равномерно. Одна-две порции в день, а не одно серьезное застолье раз в неделю, подчеркивает Юрген Рейм, один из авторов исследования.Но это не самое большое откровение среди результатов недавних исследований. Ученые установили связь между умеренным употреблением алкоголя и долголетием в свете такого фактора как одиночество.Человек — социальное существо. Чувство одиночества ведете к депрессии, которая чревата многими проблемами со здоровьем и является фактором, сокращающим продолжительность жизни. Люди, полностью исключающие из своей жизни алкоголь, в особенности в пожилом возрасте, чаще склонны испытывать одиночество, отмечают исследователи.А люди, умеренно употребляющие спиртное, чаще имеют больше социальных связей. И дело вовсе не в эффекте «собутыльничества», констатируют исследователи.Человеческие отношения характеризуются сложной химией из дофамина, окситоцина и прочих гормонов. Некоторые люди в силу особенностей характера склонны к определенной закрытости.Пара-тройка бокалов вина всегда сближает, а в долгосрочной перспективе это всегда имеет позитивное влияние на здоровье, отмечает обозреватель Wired Джон Лерер.Однако, исследователи отмечают, что принципиальное значение имеет не просто количество употребляемого алкоголя, но и его вид.Многие алкогольные напитки полезны для здоровья, свидетельствуют ученые. А некоторые и вовсе — попросту являются эликсирами долголетия. Разумеется, в ограниченных количествах.Не секрет, что воистину молодильными свойствами обладает красное сухое вино. Однако, перечень спиртных напитков, которые способствуют долголетию, шире. Опять таки, речь идет об умеренном потреблении.Красное виноСамый предсказуемый участник этого рейтинга. О пользе ресвератрола — антиоксиданта, который содержится в сухом красном вине, не писал только ленивый.Некоторые исследователи находят другие объяснения пользе красного вина, которые, впрочем, не отрицают привычного тезиса о ресвератроле.В частности, датские исследователи недавно выяснили, что любители красного вина покупают в супермаркетах оливки, овощи, фрукты чаще, чем любители пива. Последние чаще загружают в свои корзинки чипсы, соленое, острое, сладости и полуфабрикаты.Так что, вполне возможно, польза вина как такового чаще связана с общим образом жизни и выбором продуктов питания, отмечают исследователи.Темное пивоВ первую очередь, речь идет об ирландском пиве Guinness (неизвестно, насколько полезны другие сорта темного пива). Это культовое пиво долгое время продавалось со слоганом «Guinness is good for you».И некоторые масштабные исследования подтверждают, что такие резкие утверждения отнюдь не беспочвенны. Например, это исследование, проведенное учеными из университета Висконсина, показало, что регулярное употребление Guiness (в умеренных дозах) снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы в целом, и появления тромбов в частности.Кровавая МэриКазалось бы, этот классический коктейль вряд ли должен быть в списке напитков для продления жизни. Но по словам американского диетолога Мартина Робинсона, именно этот коктейль весьма полезен для здоровья.Естественно, если он приготовлен по классическому рецепту и употребляется в ограниченных количествах. Томатный сок содержит ряд активных ингридиентов, польза которых не подлежит сомнению, например: ликопен (полезен для простаты), катехины (защищают клетки кожи), зеакстантин (защищают глаза), витамин, А и множество антиоксидантов, замедляющих старение и активизирующих работу имунной системы.Сельдерей, который является неотъемлемой частью настоящей Кровавой Мэри, также весьма полезен для здоровья. Исследования показывают, что употребление сельдерея помогает бороться с раком, нормализует кровяное давление, предотвращает появление камней в почках и улучшает пищеварение.Ну, а главный компонент Кровавой Мэри — водка — хоть и не является эликсиром здоровья, тем не менее, хотя бы не несет с собой лишних калорий.СангрияЭтот напиток проще всего пить, находясь в Испании. Но никто не мешает делать его в домашних условиях в любой другой точке земного шара. Он отличается невысокой калорийностью и высоким содержанием витамина С и антиоксидантов.Яблоки в составе сангрии также приносят с собой полезные бета-каротины, а малина — редкие и весьма мощные антиоксиданты. Клубника в свою очередь — несет соду и полезную клетчатку. Некоторые исследователи говорят, что сангрия — это красное вино в квадрате.