Кардиологи назвали новый признак сердечного приступа

Классический симптом инфаркта в виде боли в груди в реальности наблюдается только в половине случаев. «Говорящим» признаком сердечного приступа может быть боль в левом плече.Нельзя игнорировать болезненность, возникающую в левом плече. Зарубежные специалисты пришли к выводу, что такая боль является одним из основных симптомов сердечного приступа.В его публикации доктор Кеннет Розенфилд констатировала: классический симптом инфарктного состояния — боль в груди — на самом деле возникает только в половине случаев. До того, как случался сердечный приступ, многие люди сталкивались с болью в левом плече.«Пациенты, перенесшие сердечный приступ, жаловались врачам на острую боль в плече. Многие говорили об очень интенсивном ощущении, глубокой боли в плече, похожей на удар», — сообщили исследователи.Ученые призывают помнить о том, что возникающая в плече боль может быть связанной с опасным для жизни нарушением.Среди других показательных симптомов сердечного приступа они в первую очередь назвали боль, которая распространяется на левую или правую руку, отдает в шею, челюсть, спину или живот. Также при этом могут наблюдаться чувство тошноты, потливости, одышка.