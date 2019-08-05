Специалисты рассказали, как изменение погоды влияет на сосуды

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При резких погодных изменениях может меняться и состояние здоровья. Так считается. Так многие говорят, апеллируя к личному опыту. Но что думают ученые?В тех случаях, когда «скачет» атмосферное давление, — болит голова. В дождь обостряется ревматизм, а в холода повышается риск сосудистых спазмов и сердечного приступа. В разных странах учеными были проведены исследования, чтобы выяснить, так ли это, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на health info.Боли в спине. Не все распространенные теории о влиянии погоды на здоровье подтвердились научными данными. Так исследователи из университетов Мельбурна и Сиднея, проведя свое расследование, сообщили о том, что появление боли и ломоты в костях не связано с перепадами температур или изменением атмосферного давления. В своей работе эти ученые изучали действие погодного фактора на группу добровольцев, страдающих остеопорозом коленных суставов и болями в спине.Исследование, проведенное в Норвегии, также не обнаружило влияния плохой погоды на боли в спине и в костях,.Головная боль. Могут ли погодные изменения вызывать головные боли и мигрени? Ответ на этот вопрос искали ученые из Германии, которые в течение года наблюдали за группой жителей Берлина. Эти люди страдали частыми головными болями – их приступы специалисты сопоставили с погодой. В результате эксперты заключили: в трети случаев головная боль у людей на самом деле усиливалась в те дни, когда погода была холодной и влажной.В свою очередь, ученые из Канады получили свидетельства о том, что мигрени у метеозависимых людей склонны развиваться в те дни, когда атмосферное давление было повышенным. Проводившийся в Японии эксперимент показал, головные боли у части людей возникают даже при незначительном понижении атмосферного давления.Сердце. Сразу несколько научных исследований получили данные о том, что резкое похолодание может способствовать росту сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, похожие результаты получили японские и шведские медики, исследовавшие влияние холода независимо друг от друга. Ученые сообщили, что резкое похолодание действительно может стать фактором сердечного приступа или остановки сердца.