Назван действенный способ похудения без диет и тренировок

Есть 10 полезных привычек, которых необходимо придерживаться для получения заветной стройной фигуры, но без сильных ограничений.Привычка 1. Ваше кредо — «Сбалансированное питание — всегда!»Частые голодные диеты, постоянные детоксы, монодиеты и другие современные трендовые системы питания, безусловно, помогут сбросить несколько килограммов за короткий период времени, однако затем вы, скорее всего, возвращаетесь к обычному рациону и лишний вес снова машет вам ручкой.Постарайтесь выявить свою норму калорийности и примерное распределение белков, жиров и углеводов на день. Это не так сложно, как вам кажется — в Интернете довольно много формул, по которым можно рассчитать свой ИМТ (индекс массы тела) и суточный калораж. Зато потом вы сможете придерживаться одного типа питания, который подходит именно вам.Привычка 2. «Когда я ем, я глух и нем»Еще с детства мы слышали эту фразу от родителей и наших бабушек. Но кто бы мог подумать, что она помогает нам выглядеть стройнее и привлекательнее? Постарайтесь во время приема пищи не отвлекаться на телевизор, гаджеты и журналы с газетами — это очень сильно рассеивает внимание, и вы не можете сосредоточиться на еде.Получите удовольствие от момента, насладитесь едой, тщательно жуйте каждый кусочек. Так вы сможете насытиться на длительный период времени, что позволит не срываться периодически на снеки и шоколадные батончики в течение дня.Привычка 3. Ешьте сладкое без зазрения совестиНет ничего плохого в том, что вы позволите себе кусочек шоколадки или даже пирожное. Безе с фруктами, творожный мусс с ягодами — всем этим можно и нужно себя баловать, но после основного приема пищи. Когда вы ставите себя в рамки — это нельзя, то нельзя, сразу же этого хочется еще сильнее. Так уж мы устроены. Происходит срыв, в момент которого мы съедаем все, что плохо лежит.Жесткие рамки оказывают негативное влияние на нервную систему, а небольшой сладкий перерыв совсем не страшен. После одной конфеты вы сразу же не поправитесь на несколько килограммов, а от дальнейшего срыва вы себя спасете.Привычка 4. Ложитесь спать до полуночиЗолотое правило всех худеющих: вовремя не заснул — обожрался. Сон оказывает положительное воздействие на наш организм, старайтесь по возможности высыпаться. За 1,5 часа до сна можно выпить травяного чая с ромашкой, мелиссой, мятой, пустырником. Это поможет быстрее заснуть, а также окажет успокаивающее воздействие, поможет избавиться от головной боли, снимет нервное напряжение, которое мы так усердно пытаемся заесть вечером.Привычка 5. Слушайте свое телоНадо уметь различать сигналы своего тела и организма. Они всегда подсказывают, чего именно нам не хватает. Я сейчас голодна? Или меня мучает жажда? Запомните, если вы проголодались, то съедите все, что вам предложат и положат на тарелку. Если вы начинаете выбирать, то ли салат, то ли десерт, то ли бургер, значит, голода нет — в такой момент можно просто выпить стакан воды. Это может быть обыкновенная жажда.Привычка 6. Чем больше едите, тем лучшеСтабильное потребление пищи в одно и то же время поможет улучшить пищеварение и даже избежать проблем с ЖКТ в будущем. Придерживайтесь 3-хразового, а еще лучше 5-тиразового питания. Такой режим не оставит желудок голодным, но и не забьет его полностью.Привычка 7. Движение — жизньЕжедневное посещение фитнес-зала необязательно. Не нужно себя так истязать, к тому же и времени не хватает на каждодневные походы на спорт. Достаточно будет 2-3 посещений в неделю. Также не забывайте о ходьбе, пеших прогулках, о том, что можно отказаться от лифта и ходить по лестницам и эскалаторам.Привычка 8. Соблюдайте питьевой режим в течение дняНо помните, что если не хочется, не нужно заливать в себя 2 литра воды в обязательном порядке, но придерживайтесь 2-3 полных стаканов чистой воды в день минимум.Привычка 9. Всегда говорите «нет»Довольно многие клиенты рассказывают, что лишние килограммы пришли из-за «мне жалко это выкидывать». Такое постоянное доедание за всеми очень сильно вредит вашей фигуре. Выработайте систему покупать в магазине еду на три дня, рассчитывайте количество продуктов на прием пищи, так вам намного проще будет не срываться на пачку чипсов, которую вы импульсивно схватили на кассе и плюс сэкономите деньги на лишних покупках.Привычка 10. Будьте в гармонии с собойПоследний пункт, но не по важности. Для того, чтобы его выполнить, может понадобиться намного больше времени, чем на все остальные.Вам нужно понять саму себя и свои чувства. Мы постоянно переедаем от накопившихся эмоций — обиды, злости, одиночества, зависти. Самая лучшая таблетка от всего этого — вкусно поесть. Постарайтесь разобраться в себе, сладкая, жирная или соленая пища не решит всех этих проблем, безусловно, это самый доступный способ, однако, он совсем не действенный. Гармония с собой — это самый лучший лекарь от всех болезней.