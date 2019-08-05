Медики подсказали, как очистить кишечник в домашних условиях

Простой, эффективный и недорогой способ очищения кишечника.Эффективно очистить кишечник и избавить его от вредных накоплений можно с помощью обычных продуктов питания. Самый действенный вариант – очищение кишечника кашами – овсяной, гречневой, рисовой и так далее.Очищение кишечника кашами: как это работаетКаши на основе злаков содержат очень много грубых пищевых волокон, которые не перевариваются и не усваиваются, но помогают продвигать еду по пищеварительному тракту, стимулируют работу желудка, абсорбируют лишнюю жидкость, а также связывают токсины, шлаки и залежавшиеся в кишечнике остатки пищи и выводят их из организма.Лучше всего с функцией мягкого очищения кишечника справляются такие крупы, как овсянка, перловка, гречка и пшено.Чтобы очистить кишечник кашами, нужно в течение нескольких дней (от 3 до 10) питаться только ими, меняя крупы по своему желанию. Итак, утром вы выпиваете стакан воды натощак за 20-30 минут до еды. На завтрак, обед и ужин готовите порцию каши. Кроме этого, старайтесь пить воду на протяжении всего дня, а также не избегайте зеленого чая и пейте натуральные соки – фруктовые и овощные.Как очистить кишечник овсянкой и перловкойОвсянка – идеальный продукт для очищения кишечника и оздоровления всего организма. Во-первых, в такой каше много клетчатки (пищевых волокон). Во-вторых, полезней всего есть овсянку на завтрак. Она относиться к медленным углеводам, поэтому до обеда про чувство голода можно забыть. Просто залейте крупу горячей водой и дайте настоятся. По желанию добавьте сухофрукты, орехи или семена.Перловая крупа считается диетическим продуктом. При этом перловка помогает эффективно очистить кишечник от вредных накоплений, включая токсины, устранить проблему запора. Действие этой крупы очень мягкое, а польза для всего пищеварительного тракта — огромная. Ее назначают при гастрите и язвенной болезни. Но если вы планируете использовать эту кашу для очищения кишечника, то в нее ни в коем случае не нужно добавлять сахар или соль. При желании вы можете добавить столовую ложку растительного масла.Гречневая и пшенная каша для чистки кишечникаГречневая крупа содержит множество минералов, среди которых столь необходимые нам кальций, фосфор, калий и железо. Гречку рекомендуют не только для очищения кишечника, но также для профилактики анемии, остеопороза, сосудистых заболеваний.Преимущество пшенной каши в том, что она легко усваивается нашим организмом, а также мягко очищает как кишечник, так и почки. Поэтому пшенная каша должна входить в рацион хотя бы дважды в неделю. Как и гречка, пшенная каша спасет от низкого гемоглобина, ведь в ней содержится большое количество железа. Оптимальный вариант – готовить кашу на воде, а после приготовления добавить столовую ложку подсолнечного масла.