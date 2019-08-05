Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках

Звук не должен быть слишком громким.Эксперты уверяют, что громкость звука в наушниках имеет большое значение и оказывает влияние на наш организм. Существует так называемый верхний безопасный предел звука. Его значение составляет 80 децибел.Однако звук во многих моделях современных наушников может превышать 100 децибел. И уже давно ни для кого не секрет, что прослушивание музыки на максимальной громкости пагубно влияет на слух.Исследователи считают, что даже интенсивность звука в 80 децибел может негативно повлиять на слух, особенно если вы привыкли слушать музыку в течение всего дня. Функции поврежденного слухового нерва не восстанавливаются полностью, что со временем может привести к тугоухости. Она проявляется в постепенной и практически незаметной для человека потере слуха.Кроме того, регулярное прослушивание громкой музыки оказывает и другое отрицательное воздействие на организм. У человека может возникать головная боль, бессонница, утомляемость и даже ухудшение памяти.Наиболее оптимальным, по мнению экспертов, является прослушивание музыки со звуком, включенным на половину мощности (примерно 50-60 децибел). И даже при средней громкости рекомендуется делать перерывы на 2-3 часа между использованием наушников.