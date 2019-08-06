Медики выяснили, когда рождаются люди с наибольшим риском заболеваний психики

Исследование провели в Великобритании.Уровень кортизола в слюне у женщин, рожавших осенью и зимой, оказался выше, чем у остальных рожениц, выяснили ученые из Кардиффского университета (Великобритания).В исследовании участвовали 316 беременных женщин. За их здоровьем наблюдали как в течение беременности, так и после родов.«Хотя уровень кортизола у беременной женщины повышается естественным образом, наши данные показывают, что у матерей, рожающих осенью и зимой, уровень кортизола в слюне на 20% выше, чем у тех, кто рожает весной и летом», — пояснил соавтор исследования, профессор Рон Джон.Согласно предыдущим исследованиям, уровень кортизола у беременной женщины влияет на психическое здоровье младенца — повышенное содержание гормона стресса повышает риск развития расстройств. По наблюдениям ученых, чаще всего психические заболевания развиваются у детей, рожденных зимой.