Медики назвали главные принципы питания при диабете

Диета дает результат через 8 недель.

Соблюдая диету при сахарном диабете можно достичь снижения уровней гликемии и гликированного гемоглобина почти в 2 раза. Врач-диетолог Инна Король назвала принципы питания при диабете.

Приемы пищи должны быть регулярными, в одно и то же время. Недопустимо голодать, ведь это может привести к гипогликемии и даже коме.

Перекусы при диабете под запретом. Количество приемов пищи должно быть 4-6, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы.

Исключаем продукты пищевой промышленности:

• колбаса
• консервы
• вяленое
• копченое мясо
• полуфабрикаты

Оставляем минимально обработанное и максимально органичное.

Диета должна быть зеленой, овощи стоит употреблять лишь по цветовому признаку:

брокколи
капуста
салат
огурцы
кабачки

Привычные крупы заменяем на бобовые:

• горошек
• соя
• нут

Можно есть бурый рис и овсянку.

Мясо можно только диетическое:

курица
индейка
нежирная говядина
крольчатина

Употреблять необходимо только вареное, тушеное или приготовленное на пару. Жареное под запретом.Яйца – 2 штуки в день в виде омлета. Фрукты лучше заменить ягодами.

Рыба:

• лосось
• тунец
• треска
• палтус

Они насытят организм белком и полезными ненасыщенными жирными кислотами. Рыбу готовим на пару, варим.

Ни в коем случае не жарим и не стоит использовать панировку. Рыба в тесте, сухарях – гликемическая бомба.

Орехи можно есть. Горсть орехов – кладезь витаминов, полезных жиров. Гарантирует сытость.

Хлеб – только цельнозерновой. Никаких булочек, выпечки, белого хлеба.

Молочные продукты можно в ограниченных количествах. Можно нежирный йогурт без добавок или же стакан молока.

Соусы к блюдам должны быть нежирными и простыми. Лучше всего делать соусы самостоятельно, к примеру, измельчите помидоры.

Кофеин можно употреблять только при симптомах гипогликемии.

Кофе хотя и не содержит сахаров, но поднимает уровень кортизола, который приводит к повышению глюкозы в крови.

По словам врача, такая диета в течение 8 недель дает положительный эффект.

Помните! Диету при диабете может назначить только эндокринолог или диабетолог после изучения состояния здоровья.
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