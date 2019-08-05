Медики назвали главные принципы питания при диабете
Соблюдая диету при сахарном диабете можно достичь снижения уровней гликемии и гликированного гемоглобина почти в 2 раза. Врач-диетолог Инна Король назвала принципы питания при диабете.
Приемы пищи должны быть регулярными, в одно и то же время. Недопустимо голодать, ведь это может привести к гипогликемии и даже коме.
Перекусы при диабете под запретом. Количество приемов пищи должно быть 4-6, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы.
Исключаем продукты пищевой промышленности:
• колбаса
• консервы
• вяленое
• копченое мясо
• полуфабрикаты
Оставляем минимально обработанное и максимально органичное.
Диета должна быть зеленой, овощи стоит употреблять лишь по цветовому признаку:
брокколи
капуста
салат
огурцы
кабачки
Привычные крупы заменяем на бобовые:
• горошек
• соя
• нут
Можно есть бурый рис и овсянку.
Мясо можно только диетическое:
курица
индейка
нежирная говядина
крольчатина
Употреблять необходимо только вареное, тушеное или приготовленное на пару. Жареное под запретом.Яйца – 2 штуки в день в виде омлета. Фрукты лучше заменить ягодами.
Рыба:
• лосось
• тунец
• треска
• палтус
Они насытят организм белком и полезными ненасыщенными жирными кислотами. Рыбу готовим на пару, варим.
Ни в коем случае не жарим и не стоит использовать панировку. Рыба в тесте, сухарях – гликемическая бомба.
Орехи можно есть. Горсть орехов – кладезь витаминов, полезных жиров. Гарантирует сытость.
Хлеб – только цельнозерновой. Никаких булочек, выпечки, белого хлеба.
Молочные продукты можно в ограниченных количествах. Можно нежирный йогурт без добавок или же стакан молока.
Соусы к блюдам должны быть нежирными и простыми. Лучше всего делать соусы самостоятельно, к примеру, измельчите помидоры.
Кофеин можно употреблять только при симптомах гипогликемии.
Кофе хотя и не содержит сахаров, но поднимает уровень кортизола, который приводит к повышению глюкозы в крови.
По словам врача, такая диета в течение 8 недель дает положительный эффект.
Помните! Диету при диабете может назначить только эндокринолог или диабетолог после изучения состояния здоровья.
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