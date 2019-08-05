Медики назвали главные принципы питания при диабете

Диета дает результат через 8 недель.Соблюдая диету при сахарном диабете можно достичь снижения уровней гликемии и гликированного гемоглобина почти в 2 раза. Врач-диетолог Инна Король назвала принципы питания при диабете.Приемы пищи должны быть регулярными, в одно и то же время. Недопустимо голодать, ведь это может привести к гипогликемии и даже коме.Перекусы при диабете под запретом. Количество приемов пищи должно быть 4-6, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы.Исключаем продукты пищевой промышленности:• колбаса• консервы• вяленое• копченое мясо• полуфабрикатыОставляем минимально обработанное и максимально органичное.Диета должна быть зеленой, овощи стоит употреблять лишь по цветовому признаку:брокколикапустасалатогурцыкабачкиПривычные крупы заменяем на бобовые:• горошек• соя• нутМожно есть бурый рис и овсянку.Мясо можно только диетическое:курицаиндейканежирная говядинакрольчатинаУпотреблять необходимо только вареное, тушеное или приготовленное на пару. Жареное под запретом.Яйца – 2 штуки в день в виде омлета. Фрукты лучше заменить ягодами.Рыба:• лосось• тунец• треска• палтусОни насытят организм белком и полезными ненасыщенными жирными кислотами. Рыбу готовим на пару, варим.Ни в коем случае не жарим и не стоит использовать панировку. Рыба в тесте, сухарях – гликемическая бомба.Орехи можно есть. Горсть орехов – кладезь витаминов, полезных жиров. Гарантирует сытость.Хлеб – только цельнозерновой. Никаких булочек, выпечки, белого хлеба.Молочные продукты можно в ограниченных количествах. Можно нежирный йогурт без добавок или же стакан молока.Соусы к блюдам должны быть нежирными и простыми. Лучше всего делать соусы самостоятельно, к примеру, измельчите помидоры.Кофеин можно употреблять только при симптомах гипогликемии.Кофе хотя и не содержит сахаров, но поднимает уровень кортизола, который приводит к повышению глюкозы в крови.По словам врача, такая диета в течение 8 недель дает положительный эффект.Помните! Диету при диабете может назначить только эндокринолог или диабетолог после изучения состояния здоровья.