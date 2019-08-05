Ученые нашли взаимосвязь между молочными продуктами и риском онкологии

Наиболее опасны жирные молочные продукты.

Специалисты выявили напиток, который может спровоцировать рак груди. По их мнению, опасность представляют жирные молочные продукты.

Рак груди является распространённым заболеванием. Учёные находили следы опухолей даже у древнеегипетских мумий. В настоящее время медики с высокой вероятностью могут обеспечить пациенту выздоровление, если симптомы были обнаружены на ранних стадиях.

Тем не менее, в ходе исследования специалисты выявили группу продуктов, которая может стать причиной развития болезни. Речь идёт о сыре, твороге и молоке. Жир, содержащийся в них, может воздействовать на злокачественные клетки и ускорять их рост. Диетологи рассказали, как именно происходит данный процесс.

Выяснилось, жирные продукты провоцируют рост внутрибрюшного жира, а тот в свою очередь приводит к выработке гормонов прогестерона и эстрогена. Когда их количество превышает норму, могут начаться сбои в организме.

Учёные рекомендуют не злоупотреблять данной группой продуктов, сделав свой рацион умеренным и сбалансированным.
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Добавил kruzka в категорию Онкология

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