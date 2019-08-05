Этими «здоровыми» перекусами лучше не увлекаться

Модный завтрак может оказаться вредным.Жизнь не так проста и однозначна, особенно когда нашими предпочтениями управляют маркетологи. Например новый модный завтрак, он же здоровый снек — гранола не так уж и безвреден. Эксперты составили список из 7 здоровых перекусов, которыми лучше не увлекаться.Энергетический батончикВсе знают, сколько протеинов и клетчатки содержится в энергетических батончиках, а также знают, что это — суперздоровые снеки. И потом, их продают в магазинах эко-фудов, но прежде чем вы его съедите, подумайте, какие «питательные» элементы в нем содержатся.Чем больше ингредиентов перечислено на этикетке, тем большей промышленной переработке подвергался батончик (читай: чем дальше он от настоящей еды). Обычно в составе батончиков красиво сформулированные названия ингредиентов, содержащих сахар. Они резко повышают содержание сахара в крови и вызывают его резкое падение спустя некоторое время.Вместо поедания батончика в приступе голода возьмите пару столовых ложек орехового масла и намажьте на яблоко, еще можно макнуть морковку или огурец в хумус.Нежирный йогуртЕсли в составе продукта не содержится ингредиентов, которые мы считаем вредными, мы приходим к заключению, что это «хорошо» для нас. Но это далеко не так, особенно если при этом смешиваются разные жиры.Отлично, если исключаются насыщенные жиры, но для поддержания вкуса производители делают йогурт более сладким. Получаются, что йогурты нежирные или с низким содержанием жира содержат столько сахара, что их можно считать десертом.Соответственно, это приводит к росту «плохого» холестерина в крови и напрочь уничтожает основную причину выбора данного продукта. Обратите внимание на несладкий греческий йогурт, в нем содержится меньше лактозы.Замороженный йогуртМороженое, всем известно, калорийный и жирный продукт, но если это замороженный йогурт, мы считаем, что все «ок», потому что слово «йогурт» дает нам основание думать: нам это полезно. Перечитайте, что сказано о йогурте выше, и вы поймете, это – совсем не «ок», вас обманули названием! Нет ничего постыдного в том, что вам хочется лакомиться замороженным йогуртом всех цветов и вкусов, только не забывайте, что это десерт, и относитесь к нему соответственно (не считайте его здоровым продуктом!)СмузиТолько потому, что смузи напичканы разными полезными фруктами, не считайте их полезными (растет содержание сахара в крови вместе с объемом талии). Будьте осторожны, смешивая огромное количество бананов, ягод и других сладких растительных ингредиентов, от них подскакивает сахар (норма потребления – не более 25 г сахара в день). Особенно, если смузи из магазина.ГранолаДобавленные ингредиенты (сахар) и высокая жирность у многих брендов, производящих гранолу, заставляет нас быть осмотрительными в выборе.Сухие фруктыПлохая новость для любителей сухого манго и завтраков с клюквой. Единственные фрукты, не содержащие добавленного сахара, — это изюм, абрикосы, сливы, финики. В них не добавляют сахар в процессе сушки.Веганские десертыК сожалению, десерт – это всегда десерт, во многих веганских продуктах больше жира и простых углеводов, чем в обычных сладостях. Кокосовый сахар часто заменяет в таких продуктах белый сахар, это хорошо, но, тем не менее, он оказывает такой же эффект на уровень сахара в крови, как и обычный белый сахар.