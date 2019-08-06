Медики рассказали, каких болезней помогает избежать пиво

Немцы сделали открытие о пользе напитка.Пиво помогает организму избежать некоторых опасных болезней.Немецкие ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга рассказали о пользе пива. В результате исследования специалисты выяснили, что в пиве есть ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты.Данные соединения понижают риски развития у человека ожирения печени. Также с помощью веществ можно снизить воспаления.Кислоты, которые содержатся в пиве хорошо влияют на обмен глюкозы. Употребление хмельного напитка помогает справиться с избыточным весом.Для положительного воздействия пива на организм врачи рекомендуют употреблять его в умеренных количествах, ведь большие дозы напитка в состоянии навредить организму.Кроме того, врачи советуют не питаться солеными закусками с пивом, ведь так можно набрать лишние килограммы.