Врачи назвали «летние» овощи, полезные для сердца и фигуры

Что нужно включить в рацион.Диетологи советуют обратить особое внимание на зеленый горошек и кабачки. Названные два летних продукта приносят колоссальную пользу организму.В зеленом горошке достаточно витаминов, белков и клетчатки. Известно также, что бобовая культура легко усваивается организмом, в отличие от говядины, и гораздо полезнее ее. Находящиеся в продукте витамины группы В1, В6, В9 и магний необходимы для борьбы со стрессом. В целом, стручковое растение позитивно влияет на иммунитет человека, способствуя его укреплению. Особенно горох полезен для детей и беременных женщин.Кабачки рекомендуют в пищу людям, которые страдают гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом овоще присутствует большой витаминный состав: А, В, С, Н. Зеленый продукт также богат на калий, магний и фосфор. Благодаря своему нейтральному вкусу кабачки легко сочетаются со многими продуктами и могут быть использованы в ежедневном рационе.