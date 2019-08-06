Названы сладости, которые можно употреблять при похудении

Важным является количество сладкого, а не сам факт его употребления.Как правило, отказ от сладкого худеющие считают основным пунктом в программе по снижению веса. И в этом заключается их огромная ошибка, утверждает диетолог Наталья Кошкина на своей страничке в Instagram.Прежде всего, важно понять, что толстеют не от сладкого, а от его количества. Одно из самых частых заблуждений, что при снижении веса нужно полностью отказаться от сладкого. Но, по словам эксперта, полный отказ от любого продукта неминуемо закончится срывом.Диетолог поделилась списком лучших сладких десертов, которые можно употреблять худеющим:МармеладПастилаБезеЗефирМедВареньеЧай с сахаромФрукты«Знаете, почему – они суперзвезды? Потому что в них есть сахар, но нет жира. Сочетание сахар + жир – не только калорийная бомба, но и воздействует на мозг, подсаживая нас на них как на иглу. Чем больше едим, тем больше хочется», — пояснила специалист.Ешьте сладкое хоть каждый день — в разумных количествах, ведь удовольствие не зависит от количества съеденного. Оно зависит от длительности нахождения продукта во рту. Поэтому ешьте медленно, смакуйте, держите во рту. Пытайтесь прочувствовать все детали вкуса, текстуры, послевкусия. Так вы получите максимальное наслаждение и минимум калорий.Если же душа просит шоколада, делайте выбор в пользу мини-упаковок по 20-30 г. Для легко увлекающихся натур это просто спасение. Шоколад должен быть высокого качества. Теперь вы едите меньше, так что вполне можете себе это позволить.