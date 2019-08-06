Диетологи напомнили, кому нельзя есть арбуз

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Есть несколько противопоказаний.Негласный закон гласит: можно есть все, если в меру. Но этом не про арбуз. Это то, без чего лето не могут жить дети, да и взрослые. Но все же надо помнить, что для употребления арбуза есть свои предписания. Кому нельзя есть арбуз.Отметим, что ранее мы писали о запретах на потребление слив и персиков, теперь же пришел черед арбузов.Медики говорят, что в умеренном количестве употребление спелых арбузов — практично безвредно. Правда, если вы любите лакомиться этой ягодой каждый день, не рекомендуется есть больше 250–300 граммов. Но есть и категория людей, которым приходится и вовсе отказываться от сочной летней вкуснятины.Кому нельзя есть арбузСложно представить, как летом обойтись без арбузов, но все же внимательно читайте следующую информацию. Вам нельзя есть арбуз, если:у вас нарушение оттока мочи;мочекаменная болезнь — так как у арбуза сильное мочегонное действие, он может «заставить» не растворившиеся до конца камни тронуться с места;колит и понос;сахарный диабет первого типа;заболевания поджелудочной железы в острой фазе;заболевания сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости в организме;аденома предстательной железы;послеоперационные спаечные процессы.Чтобы не вызвать проблемы с ЖКТ, не ешьте арбуз до еды или сразу после нее. Лучше — отдельно от всего остального и за 2 часа до или после.