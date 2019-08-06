Как магнитные бури влияют на здоровье

Как себя обезопасить.Острее всего на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата.Однако неприятные ощущения могут возникать и у совершенно здоровых людей – просто в меньшей степени. О причинах и последствиях этого явления рассказала врач-невропатолог Юлия Ивченко.Ивченко объяснила, что магнитные бури – возмущения геомагнитного поля Земли – это дополнительные магнитные колебания, которые накладываются на те, что присутствуют в нашей жизни постоянно.«В принципе, если человек здоров, он к этому адаптирован. Но если в организме какие-то отклонения – то могут появляться определенные ощущения», – предупредила врач.«Самые частые проявления – головная боль, стрессы, нервозность, слабость, переутомление, ощущение недомогания и т.д.», – перечислила она.Медик уточнила, что чаще всего при магнитных бурях отмечается сгущение крови.Поэтому к геомагнитной активности наиболее чувствительны люди, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой – в том числе, пониженное или повышенное давление.«Сгущение крови – это ухудшение проходимости крови по сосудам. Она медленнее двигается, и возникают головные боли – другими словами, спазмы», – пояснила невропатолог.Кроме того, по ее словам, существенное значение имеет регион проживания.«Люди, живущие ближе к полярному сиянию, более чувствительны – там сильнее влияние магнитных бурь. Чем дальше – тем меньше такие ощущения», – отметила Ивченко.