Эти продукты должны быть в рационе всех женщин

Их стоит есть чаще.Специалисты в области питания советуют женщинам включить в свой рацион ряд продуктов – их употребление улучшит им работу организма и внешность.Перечень наиболее полезных для женщин продуктов был составлен исследователями после того, как они проанализировали данные многочисленных работ по поводу влияния питания на женский организм.Так, в список особенно полезным женщинам специалисты внесли шпинат – его употребление способствует поддержанию мышечной массы, что защищает от старения, а также хорошо влияет на женское либидо. В общем зеленые листовые овощи – лучшие друзья женщин, их потребление облегчает симптомы ПМС за счет комплекса из магния, кальция, железа, витаминов В и Е.Также чрезвычайно полезна морская жирная рыба: благодаря ее присутствию в меню у женщин улучшается качество кожи, появление морщин задерживается, состояние ногтей и волос повышается в своем качестве.Не видят ничего плохого эксперты и в том, чтобы женщины время от времени баловали себя бокалом хорошего красного вина – это может послужить им профилактикой депрессивных состояний.Для поддержания женского здоровья незаменима чистая питьевая вода, напоминают специалисты. Достаточное потребление жидкости обеспечивает нормальное функционирование всех систем организма, помогает дольше сохранять свежий вид кожи.Фрукты, по словам специалистов, являются источником клетчатки – ее употребление играет роль профилактики разных видов «женского» рака, например, рака матки. Из овощей эксперты выделяют капусту, в особенности брокколи, которая приводит в норму гормональный фон и снижает риск рака молочной железы. Очень полезна и спаржа – она помогает от отечности и воспалений.Помимо того, в меню женщин обязательно должны быть пищевые источники белка – нежирное мясо, молочные и кисломолочные продукты, бобовые. Они защищают от метаболических нарушений и набора веса.