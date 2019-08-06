Диетолог назвал 13 правил для тех, кто хочет похудеть без лишнего стресса
Для того, чтобы начать худеть без стресса, достаточно придерживаться 13 простых советов и ни в коем случае не доводить себя до голодного обморока.
Об этом на своей странице в Instagram написала диетолог Бахар Ниязова. По ее словам, в свою жизнь нужно будет внести небольшие изменения.
1. Уменьшить потребление мучного, сладкого и жирного, особенно во второй половине дня;
2. Увеличить потребление сырых фруктов и овощей.
3. За 30 минут до еды выпивать стакан воды.
4. Уменьшить размер порций.
5. Тщательно и не спеша жевать.
6. Дневной рацион разделить на 5 приемов пищи: 3 основных и 2 перекуса.
7. «Легкий» ужин за 3-4 часа до сна.
8. Пить чистую воду, а не только чай-кофе.
9. Делать утреннюю зарядку.
10. Интенсивно ходить не менее 30 минут в день.
11. Давать организму умеренные нагрузки, после которых чувствуется прилив сил, а не утомление.
12, Использовать специальные комплексы упражнений для похудения проблемных частей тела.
13. Вести активный образ жизни.
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