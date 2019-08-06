Диетолог назвал 13 правил для тех, кто хочет похудеть без лишнего стресса

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Нужно немного изменить свои привычки.Для того, чтобы начать худеть без стресса, достаточно придерживаться 13 простых советов и ни в коем случае не доводить себя до голодного обморока.Об этом на своей странице в Instagram написала диетолог Бахар Ниязова. По ее словам, в свою жизнь нужно будет внести небольшие изменения.1. Уменьшить потребление мучного, сладкого и жирного, особенно во второй половине дня;2. Увеличить потребление сырых фруктов и овощей.3. За 30 минут до еды выпивать стакан воды.4. Уменьшить размер порций.5. Тщательно и не спеша жевать.6. Дневной рацион разделить на 5 приемов пищи: 3 основных и 2 перекуса.7. «Легкий» ужин за 3-4 часа до сна.8. Пить чистую воду, а не только чай-кофе.9. Делать утреннюю зарядку.10. Интенсивно ходить не менее 30 минут в день.11. Давать организму умеренные нагрузки, после которых чувствуется прилив сил, а не утомление.12, Использовать специальные комплексы упражнений для похудения проблемных частей тела.13. Вести активный образ жизни.