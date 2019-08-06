Диетолог предупредила о вреде активированного угля

Как и другие лекарства, этот сорбент не следует принимать бездумно.

Еще совсем недавно активированный уголь считался чуть ли не панацеей. Его принимали для очищения организма от шлаков, для похудения, для лечения язвенной болезни и болезней кишечника и почек, им лечили похмелье.

Сегодня врачи не советуют бездумно применять активированный уголь, так как он при кажущейся безвредности все же является лекарственным средством и может нанести вред при неправильном приеме.

Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек. При этом необходимо правильно рассчитывать дозу на килограмм массы тела.

Бесконтрольный прием активированного угля может привести к развитию язвенной болезни, запорам и обезвоживанию организма.

«Активированный уголь нужно принимать за два часа до приема пищи, запивая его большим количеством воды», — отмечает диетолог.

А вот распространенное утверждение, что активированный уголь полезен для зубов при добавлении в зубные пасты, опровергли ученые Королевского колледжа Лондона. Они установили, что активированный уголь при таком использовании может разрушить зубную эмаль.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология

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