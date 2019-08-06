Эксперт рассказал, какие процедуры совершенно не имеют лечебного эффекта

Такие действия не несут никакой пользы организму.Медик Александр Мясников рассказал, какие процедуры могут давать эффект, но в большинстве своем не имеют отношения к лечению болезней.Во многих российских медучреждениях популярны процедуры без реального медицинского эффекта, — мнение об этом высказал врач Александр Мясников. Как заметил доктор Мясников, после распада СССР медицина «подсела» на бесполезные процедуры. Приученные к ним люди отучаются с трудом.«Нельзя отрицать эффект этих процедур огульно, но в подавляющем большинстве случаев они имеют отношение к физиотерапии, реабилитации и спа, — не к лечению болезней», — поделился мнением специалист.Первой бесполезной процедурой, очень популярной у украинцев, доктор Мясников назвал гирудотерапию — лечение пиявками. По словам врача, терапевтический эффект от манипуляций с пиявками – нулевой. Также он отметил, что гирудотерапия связана с определенными рисками, поскольку, пиявки могут быть переносчиками бактерий, способных заразить человека и вызвать осложнения вплоть до сепсиса.Кроме того, неэффективными для лечения доктор Мясников считает банки и перцовые пластыри. Врач констатировал, что вещество перца капсаицин является доказанным средством при острых артритах и прочих суставных болях, но применяется при реабилитации, которая не нужна большинству людей.Грязелечение и водолечение, по мнению Мясникова, не являются медицинскими процедурами – они расслабляют подобно спа, но ничего не излечивают. Другими популярными, но бесполезными мерами избавления от болезней врач считает электрофорез, хромотерапию и микрополяризацию.Помимо того Мясников назвал абсолютно неэффективными в качестве способа лечения капельницы для улучшения мозгового кровообращения. Медик подчеркнул, что капельница применяется преимущественно при отсутствии альтернатив — в двух из трех случаев пациентам предпочитают давать выпивать нужное лекарство.Почему же процедуры, которые в сущности ничего не лечат, все равно популярны? Рассуждая об этом, доктор Мясников сказал, что «люди не хотят менять образ жизни, желая вместо этого получать эффект от сомнительных манипуляций».