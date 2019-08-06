Эти простые советы помогут навсегда избавиться от перхоти

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С этим заболеванием можно эффективно бороться.Вы страдаете от перхоти? В таком случае, средства для ухода за волосами выбирайте не только взглядом к приятной упаковке и приятному аромату, но обращайте внимание на специальный состав, который восстанавливает естественный баланс кожи головы, уменьшает шелушение, а также предотвращает образование новой перхоти.По данным опросов, почти половина населения в течение своей жизни сталкивается с проблемами кожи головы в виде перхоти. Это заболевание кожи несет в себе эстетические проблемы, которые могут повлиять на общее настроение и даже психику человека. Плечи, усеянные белыми хлопьями и зуд кожи головы, вероятно, являются наиболее распространенными неприятностями, сопровождающими появление перхоти и, конечно, не добавляющими человеку хорошего настроения.В то время, как образование перхоти зависит от многих факторов, таких, как иммунные нарушения, недостаток витаминов и минеральных веществ или генетика, наиболее частой причиной появления перхоти является ответ на разрастание грибка Mallassezia globosa. Это — естественный элемент кожи головы каждого человека. У некоторых людей этот грибок не вызывает никакой реакции, но у других, из-за причин врожденной предрасположенности, способствует воспалительной реакции, которая, чаще всего, приводит к шелушению и зуду.Шампуни против перхоти добавляют коже головы недостающие элементы, и восстанавливает ее естественный баланс. В составе хорошего специального шампуня должны присутствовать некоторые из следующих активных ингредиентов:— Противогрибковый и антибактериальный агент pirocton olamin, который помогает предупредить неконтролируемое размножение вышеупомянутого грибка.— Экстракт из листьев крапивы с противовоспалительным и лечебным эффектом.— Аллантоин, который оказывает успокаивающее действие на раздраженную кожу, противодействует покраснению, жжению и зуду кожи головы.Каждый знает, что такое перхоть. Неприятное проявление, постоянно создающее дискомфорт. Волосы никак не могут быть красивыми и здоровыми, если на них красуется нежеланная перхоть. Не приятное проявление может быть проблемой не только головы, а иногда и всего тела. Но чаще всего страдает голова и вместе с ней волосы. Перхоть может возникнуть по разным причинам — сухость кожи, особенно в холодное время года, редкое мытье головы также может привести к возникновению перхоти, которая ко всему же сопровождается и неприятным зудом кожи, наследственность. К счастью, это заболевание кожи можно отнести к легким, так как от него реально избавиться, оно не передается.Как же избавиться от перхоти? Современная косметология, а вернее ее прогресс не могли оставить без внимания данный вопрос. На сегодняшний день разработаны всяческие формулы, которые входят в состав моющих средств для головы. То есть современные шампуни и их изобилие позволяют подобрать себе по типу необходимый шампунь, и спустя какой-то период применения, избавиться от перхоти. Казалось бы, все очень просто. Но не совсем так. Шампунь поможет в том случае, если не является подделкой, поэтому при выборе шампуня, дабы защитить себя от недобросовестных производителей, выбирайте шампунь со следующим составом: ихтиол, цинк — пиритион, деготь. Эти и некоторые другие компоненты в обязательном порядке должны быть в шампуне, иначе «деньги на ветер» и от проблемы вы не избавитесь.Также существуют и народные методы борьбы с перхотью. Отлично зарекомендовала себя маска из лука и меда. Оба компонента даже по отдельности благоприятно влияют на рост и структуру волоса, а если еще и от перхоти избавляют тогда одной маской можно решить несколько проблем волос. Приготовить «зелье» проще простого. Лук перекрутить мясорубкой, в получившуюся кашицу добавить пару ложек меда, тщательно перемешать. Затем получившуюся смесь втирают в кожу головы с помощью массирующих движений. Оставить маску на волосах необходимо на 40-50 минут. Затем смыть с волос, хорошенько вымыть голову шампунем. Единственный недостаток маски, это неприятный запах лука, который долго выветривается. Красота требует жертв!Теперь от перхоти не останется ни следа! Берегите свои волосы. В красивых и здоровых волосах вся женская сила!