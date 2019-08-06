Эти простые советы помогут навсегда избавиться от перхоти
Вы страдаете от перхоти? В таком случае, средства для ухода за волосами выбирайте не только взглядом к приятной упаковке и приятному аромату, но обращайте внимание на специальный состав, который восстанавливает естественный баланс кожи головы, уменьшает шелушение, а также предотвращает образование новой перхоти.
По данным опросов, почти половина населения в течение своей жизни сталкивается с проблемами кожи головы в виде перхоти. Это заболевание кожи несет в себе эстетические проблемы, которые могут повлиять на общее настроение и даже психику человека. Плечи, усеянные белыми хлопьями и зуд кожи головы, вероятно, являются наиболее распространенными неприятностями, сопровождающими появление перхоти и, конечно, не добавляющими человеку хорошего настроения.
В то время, как образование перхоти зависит от многих факторов, таких, как иммунные нарушения, недостаток витаминов и минеральных веществ или генетика, наиболее частой причиной появления перхоти является ответ на разрастание грибка Mallassezia globosa. Это — естественный элемент кожи головы каждого человека. У некоторых людей этот грибок не вызывает никакой реакции, но у других, из-за причин врожденной предрасположенности, способствует воспалительной реакции, которая, чаще всего, приводит к шелушению и зуду.
Шампуни против перхоти добавляют коже головы недостающие элементы, и восстанавливает ее естественный баланс. В составе хорошего специального шампуня должны присутствовать некоторые из следующих активных ингредиентов:
— Противогрибковый и антибактериальный агент pirocton olamin, который помогает предупредить неконтролируемое размножение вышеупомянутого грибка.
— Экстракт из листьев крапивы с противовоспалительным и лечебным эффектом.
— Аллантоин, который оказывает успокаивающее действие на раздраженную кожу, противодействует покраснению, жжению и зуду кожи головы.
Каждый знает, что такое перхоть. Неприятное проявление, постоянно создающее дискомфорт. Волосы никак не могут быть красивыми и здоровыми, если на них красуется нежеланная перхоть. Не приятное проявление может быть проблемой не только головы, а иногда и всего тела. Но чаще всего страдает голова и вместе с ней волосы. Перхоть может возникнуть по разным причинам — сухость кожи, особенно в холодное время года, редкое мытье головы также может привести к возникновению перхоти, которая ко всему же сопровождается и неприятным зудом кожи, наследственность. К счастью, это заболевание кожи можно отнести к легким, так как от него реально избавиться, оно не передается.
Как же избавиться от перхоти? Современная косметология, а вернее ее прогресс не могли оставить без внимания данный вопрос. На сегодняшний день разработаны всяческие формулы, которые входят в состав моющих средств для головы. То есть современные шампуни и их изобилие позволяют подобрать себе по типу необходимый шампунь, и спустя какой-то период применения, избавиться от перхоти. Казалось бы, все очень просто. Но не совсем так. Шампунь поможет в том случае, если не является подделкой, поэтому при выборе шампуня, дабы защитить себя от недобросовестных производителей, выбирайте шампунь со следующим составом: ихтиол, цинк — пиритион, деготь. Эти и некоторые другие компоненты в обязательном порядке должны быть в шампуне, иначе «деньги на ветер» и от проблемы вы не избавитесь.
Также существуют и народные методы борьбы с перхотью. Отлично зарекомендовала себя маска из лука и меда. Оба компонента даже по отдельности благоприятно влияют на рост и структуру волоса, а если еще и от перхоти избавляют тогда одной маской можно решить несколько проблем волос. Приготовить «зелье» проще простого. Лук перекрутить мясорубкой, в получившуюся кашицу добавить пару ложек меда, тщательно перемешать. Затем получившуюся смесь втирают в кожу головы с помощью массирующих движений. Оставить маску на волосах необходимо на 40-50 минут. Затем смыть с волос, хорошенько вымыть голову шампунем. Единственный недостаток маски, это неприятный запах лука, который долго выветривается. Красота требует жертв!
Теперь от перхоти не останется ни следа! Берегите свои волосы. В красивых и здоровых волосах вся женская сила!
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Добавил kolonka в категорию Дерматология
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