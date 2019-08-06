Врачи перечислили витамины, помогающие в профилактике рака

Такие витамины можно получать из пищи или в качестве отдельных добавок.Если вы будете принимать продукты, в которых содержится Витамин А, то это значительно уменьшат ваши шансы заболеть агрессивными формами рака.Этот витамин содержится в таких продуктах, как: стручковый перец, листья шпината, кудрявая капуста, мякоть моркови.Данный витамин важен для клеток кожи, он способствует росту и жизнедеятельности. Были проведены эксперименты на животных, исследования показали, что Витамин А в больших дозах тормозит развитие опухолей.Несколько десятилетий, специалисты со всего мира пытаются найти действенное лекарство от рака. Они используют все методы и так называемые «рецепты», которые предоставила природа. Данный метод должен кардинально отличаться от химиотерапии, так как не будут нести за собой побочные эффекты.Вот, совсем недавно, эксперты обнаружили в зелени вещества, которые в будущем могут стать основой рецепта лекарства от раковых заболеваний. Такими же молекулами обладает и витамин С.О полезных свойствах витамина А стало известно после того, как ученые из Брауновского университета в течении тридцати с лишним лет собирали данные от медицинских работников. В данном эксперименте поучаствовало свыше ста тысяч людей. Каждые два года они проходили полное обследование организма. Они поменяли способ жизни, стали следить за здоровьем, начали правильно питаться.Это огромное количество анализов помогло ученым сделать открытие, что Витамин группы А положительно влияет на организм, и препятствует развитию опухолей.