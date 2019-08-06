Медики рассказали, чем опасен большой живот для мужчин

Измерять объем талии нужно регулярно.Эксперты в области медицины и здоровья предупреждают, что большой живот у мужчин может стать причиной развития серьезных заболеваний, в частности, сердечно-сосудистой системы.Увеличение объемов в талии свидетельствует о чрезмерном накоплении висцерального жира, а это негативно отражается на состоянии внутренних органов.Висцеральный жир в основном скапливается в районе живота, увеличивая его объем, что является не только эстетической проблемой, но и грозит развитием диабета, опухолей или коронарным сердечным заболеванием. Данные отложения способствуют увеличенной выработке RBP4 (ретинол-связывающего белка), провоцирующего нарушение обмена веществ и болезни эндокринной системы.Во избежание проблем эксперты рекомендуют мужчинам регулярно измерять объем талии и не допускать увеличения живота. Нормальной для представителей сильного пола со средним ростом считается талия около 94 сантиметров.В случае, если у человека уже есть лишние накопления висцерального жира, следует пересмотреть рацион питания, отказавшись от употребления вредных продуктов, а также меньше нервничать, что также является одним из факторов, приводящих к ожирению.