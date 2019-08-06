Диетолог назвал бюджетный овощ для быстрого похудения
Капуста является действенным средством для ускорения обмена веществ и сжигания жировой ткани, благодаря которому и достигается эффект похудения.
Салаты из свежей капусты стоит как можно чаще включать в рацион тем, кто страдает лишним весом.
«В составе капусты содержатся особые вещества, которые не дают жирам полноценно устраиваться, потому особенно ценна она во время застолья или плотного обеда.
Ее калорийность крайне низкая, а вот на переваривание этого продукта организм тратит много энергии, стало быть, употребляя капусту, мы больше калорий расходуем, чем получаем. То же можно сказать про сельдерей – он добавит пикантности вашим блюдам и салатам, и поддержит вес в норме. Еще одно важное оружие при борьбе с лишним весом – брокколи, которые активирует энзимы – ферменты, расщепляющие жиры», — говорит врач.
Врач напомнила также, что для того чтобы организм активно избавлялся от ненужного жира и вредных веществ нужно много пить. Помимо чистой минеральной воды, в ежедневном рационе должен быть зеленый чай. Всего 2-3 чашечки в день свежезаваренного ароматного напитка ощутимо ускоряет обмен веществ.
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