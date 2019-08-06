Диетолог назвал бюджетный овощ для быстрого похудения

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Что нужно включить в рацион.Капуста является действенным средством для ускорения обмена веществ и сжигания жировой ткани, благодаря которому и достигается эффект похудения.Салаты из свежей капусты стоит как можно чаще включать в рацион тем, кто страдает лишним весом.«В составе капусты содержатся особые вещества, которые не дают жирам полноценно устраиваться, потому особенно ценна она во время застолья или плотного обеда.Ее калорийность крайне низкая, а вот на переваривание этого продукта организм тратит много энергии, стало быть, употребляя капусту, мы больше калорий расходуем, чем получаем. То же можно сказать про сельдерей – он добавит пикантности вашим блюдам и салатам, и поддержит вес в норме. Еще одно важное оружие при борьбе с лишним весом – брокколи, которые активирует энзимы – ферменты, расщепляющие жиры», — говорит врач.Врач напомнила также, что для того чтобы организм активно избавлялся от ненужного жира и вредных веществ нужно много пить. Помимо чистой минеральной воды, в ежедневном рационе должен быть зеленый чай. Всего 2-3 чашечки в день свежезаваренного ароматного напитка ощутимо ускоряет обмен веществ.