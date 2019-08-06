Медики определили первый «симптом» алкоголизма

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Что является поводом для беспокойства.Врачи установили первый признак развития у человека алкогольной зависимости. Такое происходит, когда организм пытается вывести алкоголь самостоятельно.По словам медиков, если у человека трясутся руки после употребления спиртных напитков, это должно стать поводом для беспокойства. Такое происходит, когда организм пытается вывести алкоголь самостоятельно.Также причиной трясущихся рук может стать недостаточное количество дофамина — гормона, который ответственен за положительные эмоции, или печеночная недостаточность, возникающая при злоупотреблении алкоголем.Однако специалисты напомнили, что это явление не всегда возникает при алкоголизме. При обнаружении симптома рекомендуется обратиться за медицинской помощью.