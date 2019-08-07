Диетолог опровергла известный миф о похудении

Завтрак не всегда помогает сбросить вес.Известный ассоциированный диетолог из Великобритании, автор эффективных техник похудения, Геба Миллс, рассказала, какая утренняя ошибка мешает снижению веса.Очередной миф о том, как похудеть, оказался разбит вдребезги.По мнению мисс Гебы Миллс, виновник лишних килограммов — завтрак. Многие люди по-прежнему не могут похудеть, слушая рекомендации «специалистов» о том, что завтрак якобы запускает обмен веществ и насыщает чуть ли не до ужина. Оказывается, это не так.По мнению Миллс, завтрак похудеть мешает, это миф. Все просто: эксперты давно сошлись во мнении, что даже эволюционно человек должен есть тогда, когда голоден. И если с утра вы не хотите есть, то не должны. Это же логично, считает диетолог.А завтракая насильно, потому что «так надо», вы рискуете сорвать себе все правильное питание. Важно питаться так и тогда, когда есть реальная потребность, в этом залог похудения и красивой фигуры, сообщила Геба Миллс британским СМИ.