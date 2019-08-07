Названы причины возникновения рака у женщин

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Ученые установили, что причиной развития рака являются мутации.Эксперты задались вопросом, может ли эти мутации что-то спровоцировать, или они появляются по воле случая.Группа специалистов из Австралии, плотно изучающая тему женского рака, назвали три основные причины развития онкологии. В исследовании приняли участие более 200 тысяч женщин и его итоги можно считать заслуживающими внимания. Состояние всех женщин было проанализировано на предмет здоровья, образа жизни и привычек.Эксперты сделали заключение, что 30 тысяч исследуемых ими женщин могут снизить риски заболеть раком.Одним из основных факторов, провоцирующих рак, назван алкоголь. Специалисты утверждают, что даже один лишний бокал вина увеличивает риски сразу на несколько процентов. Что уж говорить о том, что многие дамы позволяют себе иногда совсем не один лишний бокал. Поэтому первое, что должны сделать женщины для своего здоровья – исключить алкоголь из рациона.Второй фактор – лишний вес. Существует много исследований, которые доказывают прямую зависимость возникновения рака от ожирения. А если ожирение сочетается с третьим фактором риска – гормональным лечением, то шансы заболеть онкологией увеличиваются в разы.Ученые заявляют об увеличении риска рака груди на 7% при бесконтрольном приеме гормональных препаратов. Эксперты отмечают, что в период менопаузы женщины принимают такие лекарства, и врачи им их выписывают, не взвесив все риски и обстоятельства. Ученые заявляют, что лечение гормонами должно назначаться только, если врач посчитает нужным, а не потому что пациентке так хочется.