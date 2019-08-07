Специалисты рассказали о полезных свойствах творога

Ценность такого продукта, как творог, для здоровья человека известна давно. Однако ученые не перестают открывать его удивительные свойства.Рак является одним из самых тяжелых заболеваний, которое часто приводит к преждевременной смерти. Рост злокачественных клеток в организме человека могут спровоцировать различные факторы, от наследственной предрасположенности, до стресса, экологической обстановки и образа жизни.Специалисты в области медицины стараются найти натуральные средства, которые не позволяют «просыпаться» или расти раковым клеткам.Ученые установили, что метионин — особая аминокислота обладает такими свойствами. В организме человека она не синтезируется, зато присутствует в кисломолочных продуктах. Особенно много её в твороге. Это и делает данный продукт незаменимым в профилактике и борьбе с раком. Метионин не позволяет разрушать клетки и останавливает рост, поврежденных онкологических клеток в организме человека.Кроме метионина, творог богат белками, минералами и витаминами. Специалисты советуют включать его в свой ежедневный рацион. Между тем, эксперты не советуют есть творог по утрам.