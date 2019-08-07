Специалисты рассказали о полезных свойствах творога

Ценность такого продукта, как творог, для здоровья человека известна давно. Однако ученые не перестают открывать его удивительные свойства.

Рак является одним из самых тяжелых заболеваний, которое часто приводит к преждевременной смерти. Рост злокачественных клеток в организме человека могут спровоцировать различные факторы, от наследственной предрасположенности, до стресса, экологической обстановки и образа жизни.

Специалисты в области медицины стараются найти натуральные средства, которые не позволяют «просыпаться» или расти раковым клеткам.

Ученые установили, что метионин — особая аминокислота обладает такими свойствами. В организме человека она не синтезируется, зато присутствует в кисломолочных продуктах. Особенно много её в твороге. Это и делает данный продукт незаменимым в профилактике и борьбе с раком. Метионин не позволяет разрушать клетки и останавливает рост, поврежденных онкологических клеток в организме человека.

Кроме метионина, творог богат белками, минералами и витаминами. Специалисты советуют включать его в свой ежедневный рацион. Между тем, эксперты не советуют есть творог по утрам.
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