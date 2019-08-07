Правильный образ жизни и сбалансированное питание может уберечь от негативного влияния свободных радикалов

Эксперты рассказали, какую опасность для человеческого организма представляют свободные радикалы и как защититься от их негативного воздействия. Самым повреждающим действием этих элементов считается окислительный стресс, а свободно-радикальная теория признана одной из основных теорий старения.Каждая клетка в организме в день может образовывать миллиарды радикальных соединений, представляющих из себя побочные явления продуктов обмена веществ. Радикалы с целью обмена электронами способны взаимодействовать с любой молекулой, однако без повреждений клеточных мембран, разрушений клеток и изменения структуры ДНК такое "сотрудничество" не обходится. Количество свободных радикалов нельзя назвать стабильным: оно изменяется в результате старения, радиационного воздействия, курения, умственных и физических нагрузок.Противники свободных радикалов настаивают на приеме или употреблении продуктов, содержащих антиоксиданты, известные своей способностью нейтрализовать радикальные соединения. Без радикалов человек не станет моложе или здоровее, а наоборот: он будет беззащитным перед инфекционными заболеваниями. С помощью бактерицидных свойств радикалов патогенные микроорганизмы разрушаются. Эти качества являются защитой организма и от онкологических болезней, поскольку радикалы уничтожают раковые клетки.Свободные радикалы, чтобы восполнить недостаток электрона атакуют поврежденные клетки, что в последствии оказывает пользу организму, ведь они уничтожают или замедляют опухоль. Элементы известны своей способностью к нейтрализации и выведению из организма токсинов и других вредных веществ.По мнению специалистов, пока количество свободных радикалов не превышает критическую отметку, они оказывают терапевтическое действие, а если их уровень больше - происходит окислительный стресс и разрушение. Как добиться нужной пропорции ученые не знают, но есть способы, компенсирующие нехватку радикалов.Организм здорового человека сам совершает регуляцию свободных радикалов, благодаря нейтрализации их избытка. Поэтому главной профилактической мерой является правильный образ жизни и сбалансированное питание.