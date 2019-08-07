Пить или не пить: 7 малоизвестных фактов о пользе тёплой воды
Улучшение обмена веществ
Метаболизм станет гораздо лучше, если пить тёплую воду. Она нужна для поддержания здорового обмена веществ. А это благотворно скажется на работе многих систем организма. Желательно каждое утро начинать со стакана тёплой воды, чтобы запустить кишечник и другие органы. Это будет лучшее пробуждение.
Польза тёплой воды заключается также в участии в пищеварительном процессе. Питье такой жидкости стимулирует этот процесс, в том числе позволяет избавиться от запоров. Каловые массы будут отходить гораздо легче и безболезненнее, если заменить стакан холодной воды на горячий.
Избавление от простуды
С помощью тёплой воды можно прекрасно избавиться от простуды, кашля и боли в горле. Она растворит мокроту, поможет вывести её из дыхательных путей и облегчит боль в горле. Кроме того, тёплой водой можно промывать нос, чтобы избавиться от насморка.
Менструальные боли
Многие женщины мучаются от болей во время месячных. А тёплая вода позволит облегчить судороги. Она оказывает успокаивающее действие на мышцы живота, что избавит от спазмов.
Детоксикация
Тёплая вода станет отличным средством для борьбы с процессом детоксикации. Температура тела в таком случае начинает расти, а это приводит к выделению пота. Благодаря тёплой воде из организма выводятся все токсины, организм очищается. Наиболее эффективно пить тёплую воду с лимоном в таких целях.
Замедление старения
Пить тёплую воду полезно и для того, чтобы замедлить процесс старения. Вода помогает восстанавливать клетки кожи, улучшить эластичность, упругость. Как итог — кожа за счёт тёплой воды становится более гладкой, свежей и красивой. К тому же эта жидкость может очистить поры тела и устранить некоторые причины инфекций, вызывающих акне.
Красота волос
Благодаря тёплой воде можно обрести красоту волос — они станут более мягкими, послушными. Дело в том, что вода активизирует нервные окончания в корнях волос, что очень полезно для их жизни и роста, а также сохранения здоровья. К тому же волосы станут расти гораздо быстрее, если их мыть более тёплой водой.
Кровообращение
Кровообращение станет гораздо лучше, если пить тёплую воду. А это крайне важно для здоровья и правильной работы мышц и нервов. Также тёплая вода может улучшить работу нервной системы, разрушая жировые отложения вокруг неё.
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