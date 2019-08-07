Пить или не пить: 7 малоизвестных фактов о пользе тёплой воды

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Всем известно, что вода необходима человеку для выживания. Организм может просто отказаться работать, если ему будет недостаточно жидкости. Тёплая вода обладает невероятной пользой для здоровья. Что именно изменится в связи с её приёмом, расскажем в нашем материале.Улучшение обмена веществМетаболизм станет гораздо лучше, если пить тёплую воду. Она нужна для поддержания здорового обмена веществ. А это благотворно скажется на работе многих систем организма. Желательно каждое утро начинать со стакана тёплой воды, чтобы запустить кишечник и другие органы. Это будет лучшее пробуждение.Польза тёплой воды заключается также в участии в пищеварительном процессе. Питье такой жидкости стимулирует этот процесс, в том числе позволяет избавиться от запоров. Каловые массы будут отходить гораздо легче и безболезненнее, если заменить стакан холодной воды на горячий.Избавление от простудыС помощью тёплой воды можно прекрасно избавиться от простуды, кашля и боли в горле. Она растворит мокроту, поможет вывести её из дыхательных путей и облегчит боль в горле. Кроме того, тёплой водой можно промывать нос, чтобы избавиться от насморка.Менструальные болиМногие женщины мучаются от болей во время месячных. А тёплая вода позволит облегчить судороги. Она оказывает успокаивающее действие на мышцы живота, что избавит от спазмов.ДетоксикацияТёплая вода станет отличным средством для борьбы с процессом детоксикации. Температура тела в таком случае начинает расти, а это приводит к выделению пота. Благодаря тёплой воде из организма выводятся все токсины, организм очищается. Наиболее эффективно пить тёплую воду с лимоном в таких целях.Замедление старенияПить тёплую воду полезно и для того, чтобы замедлить процесс старения. Вода помогает восстанавливать клетки кожи, улучшить эластичность, упругость. Как итог — кожа за счёт тёплой воды становится более гладкой, свежей и красивой. К тому же эта жидкость может очистить поры тела и устранить некоторые причины инфекций, вызывающих акне.Красота волосБлагодаря тёплой воде можно обрести красоту волос — они станут более мягкими, послушными. Дело в том, что вода активизирует нервные окончания в корнях волос, что очень полезно для их жизни и роста, а также сохранения здоровья. К тому же волосы станут расти гораздо быстрее, если их мыть более тёплой водой.КровообращениеКровообращение станет гораздо лучше, если пить тёплую воду. А это крайне важно для здоровья и правильной работы мышц и нервов. Также тёплая вода может улучшить работу нервной системы, разрушая жировые отложения вокруг неё.