Медики рассказали, как справиться с бессонницей без лекарств

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Более половины граждан нашей страны сталкивались с бессонницей. Зачастую этот недуг может перейти в хроническую стадию.В этом случае врачи разработали специальные методики и курсы, которые помогут справиться с бессонницей в домашних условиях. Специалисты предлагают применять эти рекомендации за десять минут до сна.Дыхательная гимнастикаНередко бессонница наступает из-за того, что организму не хватает кислорода. Это доставляет помимо бессонницы головную боль.Специалисты рекомендуют перед сном в течение пяти секунд вдыхать глубоко воздух через нос, после каждого вдыхания задержать воздух, после чего выдыхать через рот.Расслабляем защемленные мышцыВторой способ, по словам. Ученых, заснуть – это освободиться от защемленных мышц спины и перегруженного за день позвоночника. Ведь за день они имеют свойство сильно уставать и приносить тем самым дискомфорт и бессонницу.Гимнастика для расслабление проста: подложить под колени валик, тогда ноги примут полусогнутое положение. Ни в коем случае ноги не напрягать. Лежать в такой позе несколько минут.Конечности в теплоТретий способ избавиться от бессонницы — согреть конечности. Врачи рекомендуют надевать на ноги перед сном теплые носки, которые должны быть обязательно из гладкой натуральной ткани.Носки имеют согревающий эффект, при котором тело расслабляется, сосуды расширяются, и приходит сон. Как альтернативу для носков можно использовать теплые ванны для ног перед сном.Специалисты напоминают, что нельзя забывать перед сном о таких вещах, как свежий воздух, освещение помещения и звукоизоляция комнаты.