Назван дешевый напиток, ускоряющий процесс похудения

Американские ученые нашли напиток, который удвоит потерю веса во время процесса похудения.Это – обезжиренное молоко, которое, благодаря своему составу способствует похудению. Как уточнили инициаторы исследования молока и его влияния на организм, такие свойства молоку дает витамин D – главный нутриентный жиросжигатель.Как показывает статистика, половина всех людей, имеющих лишний вес, испытывает дефицит витамина D. Более подробно об этом рассказал профессор Стю Филлипс, который доказал, что молоко помогает похудеть быстрее. Он рассказал, что женщины, которые питались и занимались спортом по одной методике, только с отличием в «пинту молока», показали лучшие результаты по потере жира и наращиванию мышечной массы.Действие молока на процессы похудения объясняются просто – это кальций и витамин D, которые давно считаются микроэлементами для похудения, плюс белок.Правда, есть мнение, что молоко дает обратный эффект за счет действия гормонов роста в нем. Как объяснил мистер Филлипс, так может произойти, если не тратить калории никак. В остальном же похудение достигается с помощью стакана молока в день и занятий спортом – лучше, если это будут упражнения с отягощениями.