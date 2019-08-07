Названы самые распространенные симптомы проблем со щитовидкой
Упадок сил, повышенная усталость и раздражительность, сухость кожи, боли в теле – существует ряд признаков, которые могут говорит о том, что с вашей щитовидной железой не все в порядке.
Потеря энергии. Болезни щитовидной железы влияют на уровень энергии и настроения. При гипотиреозе ощущаются упадок сил, хроническая усталость, вялость, заторможенность.
Когнитивная слабость. Сбой в нормальных функциях щитовидки часто провоцирует появление признаков, говорящих об ухудшении работы мозга – человек становится рассеянным, качество его умственной работы падает, становится труднее соображать.
Изменения в сердцебиении. При нарушениях в щитовидке люди могут заметить, что частота их сердечных сокращений уменьшается, или, наоборот, сердце начинает сокращаться гораздо интенсивнее.
Резкое изменение веса. Ощутимый прирост веса или его потеря за непродолжительное время может говорить о повышенном или же недостаточном уровне гормонов щитовидной железы.
Ухудшение кожи и ногтей. Сильно выраженная сухость кожи и ее зуд нередко оказываются «говорящим» признаком дисфункции щитовидной железой. В свою очередь ногти могут становиться ломкими, также на них возникают объемные продольные полосы.
Боль. Необъяснимые боли в теле могут быть связаны с гипотиреозом.
Озноб и жар. Повышенная зябкость или же гиперчувствительность к теплу вплоть до отвращения также могут указывать на заболевания щитовидной железы, которые «ломают» в организме механизм регуляции температуры тела.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kolonka в категорию Разное
Добавить комментарий