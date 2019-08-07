Названы самые распространенные симптомы проблем со щитовидкой

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В перечень вошли семь признаков, которые нельзя игнорировать.Упадок сил, повышенная усталость и раздражительность, сухость кожи, боли в теле – существует ряд признаков, которые могут говорит о том, что с вашей щитовидной железой не все в порядке.Потеря энергии. Болезни щитовидной железы влияют на уровень энергии и настроения. При гипотиреозе ощущаются упадок сил, хроническая усталость, вялость, заторможенность.Когнитивная слабость. Сбой в нормальных функциях щитовидки часто провоцирует появление признаков, говорящих об ухудшении работы мозга – человек становится рассеянным, качество его умственной работы падает, становится труднее соображать.Изменения в сердцебиении. При нарушениях в щитовидке люди могут заметить, что частота их сердечных сокращений уменьшается, или, наоборот, сердце начинает сокращаться гораздо интенсивнее.Резкое изменение веса. Ощутимый прирост веса или его потеря за непродолжительное время может говорить о повышенном или же недостаточном уровне гормонов щитовидной железы.Ухудшение кожи и ногтей. Сильно выраженная сухость кожи и ее зуд нередко оказываются «говорящим» признаком дисфункции щитовидной железой. В свою очередь ногти могут становиться ломкими, также на них возникают объемные продольные полосы.Боль. Необъяснимые боли в теле могут быть связаны с гипотиреозом.Озноб и жар. Повышенная зябкость или же гиперчувствительность к теплу вплоть до отвращения также могут указывать на заболевания щитовидной железы, которые «ломают» в организме механизм регуляции температуры тела.