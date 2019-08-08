В США создали надежную систему предсказания болезней до их проявления

Результаты тестирования разработки впечатляют.Компания DeepMind в партнерстве с Департаментом по делам ветеранов США разработала алгоритм ИИ для прогнозирования болезни.В статье, опубликованной в Nature, они делятся своими выводами о том, как алгоритм может предусмотреть наличие почечной недостаточности за 48 часов до ее проявления. Модель правильно идентифицировала состояние 9 из 10 пациентов.Острая почечная недостаточность ежегодно становится причиной смерти 500 тыс. Жителей США. Чаще всего это происходит из-за того, что болезнь сложно определить на ранних стадиях. Исследователи хотят использовать искусственный интеллект для изменения ситуации.Результаты показывают, что на каждого пациента врачи тратили 15 минут, а не несколько часов. И только в 3,3% случаев они упустили болезнь, по сравнению с 12% случаев без использования II. Исследователи надеются, что их инструмент может спасти десятки тысяч жизней.Разработчики планируют показать и новые модели инструментов, которые помогут определять болезни, от которых ежегодно умирают миллионы людей. Команда DeepMind продолжит эту работу в рамках партнерства с Google Health.