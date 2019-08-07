Популярные закуски оказались вредными для здоровья

Врачи предупредили о пагубном влиянии снэков.Любимая многими закуска способствует увеличению риска возникновения заболеваний центральной нервной системы. Об этом предупреждают медики Американской кардиологической ассоциации.Согласно данным снэки относятся к продуктам, которые содержат большое количество рафинированных углеводов и очень низким уровнем питательной ценности.Согласно словам экспертов при употреблении большого количества подобных продуктов повышается уровень триглицеридов в крови, одновременно с этим снижается уровень поддерживаемого холестерина. В дальнейшем это грозит развитием заболеваний нервной системы.Также медики предостерегли, что употребление снэков увеличивает риск болезней связанных с сердечно-сосудистой системой. В зоне риска более всего люди с избыточным весом.Категорически запрещено есть снэки беременным, пожилым людям и детям.Подчеркнем, что по результатам исследований «Nielsen», украинцы несмотря на рекомендации врачей продолжают активно употреблять снэки.