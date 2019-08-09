Медики рассказали, при каких болезнях запрещено купание

Рекомендации врача.

Болезни человека, при которых нельзя купаться назвал психиатр-нарколог Виталий Холдин.

По его словам, в первую очередь, купаться в водоемах нельзя людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Также не рекомендуется купаться людям с эпилепсией, сахарным диабетом и различного рода инфекцией.

Он отметил, что опасно купаться людям, употребившим алкоголь.

«В таком состоянии происходит потеря контроля над действиями, а также теряется координация движений», — сказал врач.
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